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لوغانسك تعلن مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة مدنيين بنيران أوكرانية خلال أسبوع

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لوغانسك تعلن مقتل ثلاثة عسكريين وأربعة مدنيين بنيران أوكرانية خلال أسبوع
Sputnik
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في دونباس، أن ثلاثة عسكريين وأربعة مدنيين قتلوا بنيران القوات الأوكرانية خلال أسبوع.  

وأشار المكتب في بيانه، إلى أن 5 مدنيين أصيبوا بجروح خلال ذلك، وتضررت 50 من المباني خلال قصف القوات الأوكرانية، بما في ذلك 6 تدمرت بالكامل، ولحقت أضرار بـ12 موقعا من مواقع البنى التحتية.

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ووفقا للبيان، تم منذ "تفاقم الوضع بشكل حاد تسجيل 553 هجوما على أراضي الجمهورية، منها 324 باستخدام أسلحة ثقيلة".

وأضاف البيان: "في غضون أسبوع واحد فقط، تم إطلاق 5374 قطعة ذخيرة (1246 قذيفة، و 2900 لغم، و 29 صاروخا و 1184 قنبلة يدوية) على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.

المصدر: نوفوستي

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