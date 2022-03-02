5 دول في الجمعية العامة للأمم المتحدة تمتنع عن إدانة العملية العسكرية في أوكرانيا و35 تلتزم الصمت

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم على مطالبة روسيا بوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا، حيث صوتت 5 دول ضد القرار، و35 التزمت الصمت.

وصوتت 141 دولة لصالح القرار مقابل 5 أصوات ضده، فيما امتنعت 35 دولة عن التصويت، وذلك بعد أن عقدت الجمعية المكونة من 193 عضوا أول جلسة طارئة لها منذ عام 1997.

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وصوتت روسيا وبيلاروس وسوريا وكوريا الشمالية وإريتريا ضد القرار، فيما وامتنعت 35 دولة عن التصويت بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وكازاخستان وباكستان وإيران والعراق وكوبا وإفريقيا الوسطى.

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT