مراسل RT: مشروع القرار الذي يتوقع أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار غير ملزم

أفاد مراسل RT في الولايات المتحدة يوم الأربعاء بأن مشروع القرار الذي يتوقع أن تصوت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد ظهر اليوم وهو "قرار غير ملزم".

وأسدلت الجمعية العامة الستار على يومها الثاني من المداولات حول الحالة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة الختامية يوم الأربعاء، اعتماد قرار بشأن الأزمة الأوكرانية.

وتتواصل لليوم الثاني على التوالي مداولات الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في أوكرانيا.

وتأتي هذه الجلسة عملا بقرارها المعنون "متحدون من أجل السلام" المؤرخ 3 نوفمبر 1950.

وتعود آخر جلسة استثنائية عقدتها الجمعية العامة إلى أبريل 1997 بناء على طلب تقدم به الممثل الدائم لقطر "لمناقشة الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

المصدر: RT