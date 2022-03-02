سيئول تنقل مقر بعثتها في كييف إلى "منطقة آمنة"
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siih
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل مقر بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا من كييف إلى "منطقة آمنة" في البلاد، دون أن تحدد مكانها الجديد.
وقد انتقل السفير كيم هيونغ-تيه والموظفون الآخرون بالسفارة إلى الموقع الجديد مع ستة مواطنين كوريين جنوبيين أعربوا عن نيتهم في مغادرة المدينة، وفقا للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن "القرار جاء لأنه أصبح من الصعب مواصلة عمليات السفارة وضمان سلامة الموظفين، بسبب التهديدات العسكرية المتزايدة في مدينة كييف".
وأضافت: "ستستأنف السفارة عملياتها في منطقة آمنة في أوكرانيا بمجرد استقرار الوضع".
المصدر: "يونهاب"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.