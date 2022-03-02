 
مباشر

سيئول تنقل مقر بعثتها في كييف إلى "منطقة آمنة"

أخبار العالم

سيئول تنقل مقر بعثتها في كييف إلى
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/siih

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنها ستنقل مقر بعثتها الدبلوماسية في أوكرانيا من كييف إلى "منطقة آمنة" في البلاد، دون أن تحدد مكانها الجديد.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية: غطرسة واشنطن أشعلت الأزمة الأوكرانية
كوريا الشمالية: غطرسة واشنطن أشعلت الأزمة الأوكرانية

وقد انتقل السفير كيم هيونغ-تيه والموظفون الآخرون بالسفارة إلى الموقع الجديد مع ستة مواطنين كوريين جنوبيين أعربوا عن نيتهم في مغادرة المدينة، وفقا للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن "القرار جاء لأنه أصبح من الصعب مواصلة عمليات السفارة وضمان سلامة الموظفين، بسبب التهديدات العسكرية المتزايدة في مدينة كييف".

وأضافت: "ستستأنف السفارة عملياتها في منطقة آمنة في أوكرانيا بمجرد استقرار الوضع".

المصدر: "يونهاب"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا