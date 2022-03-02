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ألمانيا.. اللاجئون من أوكرانيا ينالون الحماية الفورية لمدة 3 سنوات في الاتحاد الأوروبي

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ألمانيا.. اللاجئون من أوكرانيا ينالون الحماية الفورية لمدة 3 سنوات في الاتحاد الأوروبي
AP Lisa Leutner
وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر
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قالت وزيرة داخلية ألمانيا نانسي فيزر، اليوم، إن اللاجئين من أوكرانيا لن يمروا عبر إجراءات اللجوء المعتادة في ألمانيا.

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 وذكرت الوزيرة في تغريدة على تويتر، أن هؤلاء اللاجئين سيحصلون على الفور على الحماية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

وأضافت: "سنقدم المساعدة بشكل سريع وبدون تأخير بيروقراطي. لا يتعين على اللاجئين من أوكرانيا المرور بإجراءات اللجوء، فهم يحصلون على الفور على الحماية في الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. سنضمن حصولهم على تغطية تأمينية، والوصول إلى سوق العمل في أقرب وقت ممكن".

ووفقا للوزيرة، وصل حوالي 5000 لاجئ أوكراني إلى ألمانيا حتى الآن، ويتزايد تدفقهم يوما بعد يوم.


المصدر: تاس

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