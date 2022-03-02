السماح للرياضيين الروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية

سيسمح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب البارالمبية الشتوية التي تنطلق بعد غد الجمعة في العاصمة الصينية بكين، وفق ما أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء، إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات"، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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وتنطلق الألعاب البارالمبية الشتوية بعد غد الجمعة في بكين وتستمر فعالياتها حتى الـ13 من مارس الجاري.

المصدر: sportbox.ru