الاتحاد الدولي يعلن شروطه للسماح للسائقين الروس بالمشاركة في بطولة العالم

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، السماح للسائقين الروس والبيلاروس، بالمشاركة في بطولة العالم للفورمولا واحد تحت علم محايد، في قرار يصب لصالح السائق الروسي نيكيتا مازيبين.

وأكد الاتحاد الدولي للسيارات في بيان أنه "لن تقام أي مسابقات دولية في روسيا وبيلاروس، حتى إشعار آخر، ولن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا وبيلاروس في المسابقات الدولية حتى إشعار آخر"، موضحا أنه يتصرف "وفقا لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية" على خلفية العملية العسكرية الروسية في أكرانيا.

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وقام "فيا" أيضا بتفعيل قرار إلغاء جائزة روسيا الكبرى التي كان من المزمع اقامتها في 25 سبتمبر المقبل.

وما زالت الشكوك تحوم حول مستقبل مازيبين، السائق الروسي الوحيد الذي يشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد هذا العام، الأمر الذي يدعو أيضا إلى التشكيك في إمكانية استمرار الشراكة بين فريقه الأمريكي هاس والراعي الروسي "أورالكالي".

وانضم مازيبين (22 عاما) إلى هاس العام الماضي، وهو نجل الملياردير دميتري مازيبين، مدير شركة "أورالكالي".

المصدر: وكالات