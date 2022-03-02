سفير أوكرانيا في إسرائيل يؤكد مشاركة "مجندين" إسرائيليين في القتال

طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، من تل أبيب مساعدة بلاده، قائلا: "في الحرب العالمية الثانية ساعد الأوكرانيون في إنقاذ اليهود. نحن بحاجة لمساعدتكم الآن".

وخلال مؤتمر صحفي، أعرب كورنيتشوك عن امتنانه لـ"قرار إسرائيل دعم أوكرانيا بشكل إنساني، بما في ذلك نقل الإمدادات الطبية والمضادات الحيوية"، مشيرا إلى "أننا طلبنا المساعدة الطبية والمساعدات للمقاتلين في الجبهة، مثل مستشفى ميداني وغير ذلك. كما طلبنا من الحكومة الإسرائيلية توفير الحماية للمدنيين".

שגריר אוקראינה קרא לישראלים בקול רועד: "עזרו לנו, כמו שאנחנו עזרנו ליהודים בשואה"https://t.co/sXPExTeDSY@OrRavidpic.twitter.com/SPwxYwHYvp — החדשות - N12 (@N12News) March 1, 2022

وتطرق السفير لقضية اللاجئين، قائلا: "نشعر بخيبة أمل لقرار عدم السماح للاجئين الأوكرانيين بالدخول إلى إسرائيل"، مشيرا إلى أن "هذا طلب إنساني للسماح للأوكرانيين بالهجرة إلى إسرائيل".

وعن الإسرائيليين الذين تطوعوا للقتال في صفوف الجيش الأوكراني، أوضح أن "أي شخص يحمل جواز سفر أوكراني ويريد الخروج للقتال يمكنه القيام بذلك وأنا لا أعتبر ذلك مشكلة"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاص يعيشون في إسرائيل ويحتفظون بجواز السفر الأوكراني".

وأكد أن بلاده تعترف بهؤلاء كمواطنين أوكرانيين. وعن عدد مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين خرجوا للقتال مع الجيش الأوكراني ، أجاب: "لا نعرف الأرقام، نعلم أنهم خرجوا".

المصدر: القناة 12 الإسرائيلية