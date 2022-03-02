وزير الاقتصاد الفرنسي يتراجع عن تصريحاته حول "حرب اقتصادية غربية" ضد روسيا

تراجع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير عن تصريحاته حول "حرب اقتصادية" ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، معتبرا أن هذه التصريحات كانت "غير مناسبة".

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وكان الوزير قال صباح أمس الثلاثاء لراديو "فرانس إنفو" إن روسيا ستواجه انهيار اقتصادها بعد شن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "حربا اقتصادية" عليها.

وقال: "العقوبات ضد روسيا ستضرب النظام في الصميم.. سوف يدفع الشعب الروسي ثمن العواقب أيضا".

ورد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي على تصريحات الوزير الفرنسي قائلا في تغريدة على "تويتر": انتبهوا لكلامكم أيها السادة! ولا تنسوا أن الحروب الاقتصادية كثيرا ما تحولت إلى حقيقية في التاريخ البشري".

وفي اليوم نفسه أعلن لومير عن تراجعه عن كلماته السابقة، كاتبا على "تويتر": "مصطلح 'الحرب' كان غير مناسب وغير منسجم مع استراتيجيتنا الهادفة إلى وقف التصعيد.. لا يوجد هناك نزاع بيننا وبين الشعب الروسي".

المصدر: RT