بوتين: سنستخدم كل الوسائل الضرورية لمواجهة أي تهديد لأمننا القومي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن أولوية العمل المقبل لـ هيئة الأمن الفدرالية الروسية تتمثل في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة.

وقال بوتين في اجتماع قيادة الأمن الفدرالي في موسكو اليوم الثلاثاء، متحدثا عن الأولويات الرئيسية للعمل الهيئة في المرحلة المقبلة: "أولا وقبل كل شيء، من الضروري الاستمرار في مساعدة القوات المسلحة والحرس الوطني الروسي في تنفيذ مهام العملية العسكرية الخاصة، بما في ذلك دعم وحدات الجيش من ناحية مكافحة التجسس، والتبادل السريع للمعلومات المهمة".

وفيما يلي أبرز ما ورد في تصريحات بوتين:

الأمن الفيدرالي تعامل مع مهام معقدة وغير نمطية خلال العملية العسكرية الخاصة

على الأمن الفدرالي تعزيز عمله على الحدود الروسية الأوكرانية

يجب تعزيز عمل مكافحة التجسس، ووضع حاجز أمام مجموعات التخريب الأوكرانية

يجب تعزيز عمل مكافحة التجسس، ووضع حاجز أمام مجموعات التخريب الأوكرانية نظام كييف يستخدم أساليب الإرهاب

علينا الرد على كل تهديد لأمننا القومي وسنستخدم في سبيل ذلك كل الوسائل الضرورية

يجب كشف وقمع أنشطة أولئك الذين يحاولون تقسيم المجتمع الروسي باستخدام النزعات الانفصالية والقومية والنازية الجديدة

الشباب هم أكثر الفئات عرضة للخطر وتأثرا بدعاية المتطرفين

يجب حماية الفضاء الرقمي لروسيا والبيانات الشخصية

يجب إيلاء الاهتمام الجاد لقضايا الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد

المصدر: وكالات