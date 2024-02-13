لحظة بلحظة.. الحرب في غزة /13.02.2024/ قصف كثيف جنوب القطاع والعين على رفح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyv8
دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، ووسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
- مقتل 18 فردا من عائلة واحدة بقصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة (فيديو)
- القيادة الوسطى الأمريكية: السفينة "ستار أيريس" تعرضت لضرر بسيط وهي صالحة للإبحار
- فرنسا تقترح انسحاب حزب الله وإجراء محادثات بشأن الحدود من أجل هدنة بين إسرائيل ولبنان
- كندا تدعو إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح
- مصر: هناك توتر في العلاقات مع إسرائيل ولدينا العديد من الأوراق لاستخدامها في الوقت المناسب
- وكالة: الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ويشرع بتدمير البنية التحتية وسط اندلاع مواجهات (فيديو)
- حزب الله يعلن مقتل 3 من عناصره بغارة إسرائيلية على أحد المنازل في بلدة طلوسة جنوبي لبنان
يتبع..