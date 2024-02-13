حكومة غزة: القوات الإسرائيلية تستهدف مجموعة من الصحافيين عمدا شمال رفح

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الصحافيين في منطقة موراج شمال رفح، جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة الصحافي إسماعيل أبو عمر والصحافي أحمد مطر.

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "جيش الاحتلال يستهدف بشكل متعمد طاقم قناة الجزيرة للمرة الخامسة على التوالي في جريمة مكتملة الأركان ومخالفة للقانون الدولي، حيث استهدف الزميلين الصحافيين إسماعيل أبو عمر وأحمد مطر"، معتبرا أن "الاستهداف يأتي في إطار ترهيب وتخويف الصحافيين ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية الفاضحة لجرائم الاحتلال بحق الأطفال والنساء والمدنيين".

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "جيش الاحتلال قتل خلال الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر 126 صحفيا وصحفية واعتقل 10 صحافيين وأصاب العديد منهم، وهذا يدلل على أن الصحافيين والإعلاميين في دائرة القتل والاستهداف المتعمد".

وتابع المكتب الإعلامي لحكومة غزة "نندد وندين بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال لطاقم قناة الجزيرة، ونطالب كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية بإدانة هذه الجريمة والتنديد بها، كما نطالبهم جميعا بلجم الاحتلال المجرم، والضغط عليه لوقف هذه الحرب الإجرامية ضد الصحفيين وضد المدنيين والأطفال والنساء".

وأظهرت صورة، الصحافي إسماعيل أبو عمر وقد بترت قدمه بقصف المسيرة الإسرائيلية حيث سيخضع لعملية جراحية في المستشفى.

RT

المصدر: RT