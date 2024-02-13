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تقرير: إسرائيل أعدت مسودة جديدة قد تفضي لهدنة وتبادل للأسرى

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تقرير: إسرائيل أعدت مسودة جديدة قد تفضي لهدنة وتبادل للأسرى
Gettyimages.ru
رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب أعدت مسودة جديدة لموقفها الرسمي من رد "حماس" على العرض الذي قدمه الوسطاء بناء على مقترح باريس في مسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل للأسرى.

وأشارت القناة إلى "قدر من المرونة في المسودة الجديدة من جانب إسرائيل، على أمل أن تؤدي إلى انفراجة في المحادثات"، مبينة أن "ذلك يأتي على خلفية المحادثات المرتقبة في القاهرة"، علما بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قرر الموافقة على إيفاد رئيس الموساد، دافيد برنياع، على رأس وفد رفيع، للمشاركة في المحادثات.

وأوضحت الهيئة أن محادثات الوفد الإسرائيلي المرتقبة في القاهرة ستشمل "عملية الجيش الإسرائيلي المخطط لها في رفح"، لافتة إلى أن "المفاوضات غير المباشرة مع حماس، لم تشهد أي تقدم منذ أن رفضت إسرائيل رد حماس على مقترح باريس"، وذلك في ظل الرفض الإسرائيلي القاطع لشرط الحركة بوقف شامل إطلاق نار في قطاع غزة.

وفي حين كانت الحكومة الإسرائيلية تشترط تراجع "حماس" عن مطالبها مقابل المشاركة في محادثات القاهرة، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو قرر الموافقة على مغادرة الوفد الإسرائيلي الرفيع إلى القاهرة الثلاثاء.

وسيضم الوفد، رئيس الشاباك، رونين بار، وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، وسيجتمع مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، عباس كامل، ورئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

المصدر: "كان"

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