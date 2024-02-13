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ارتفاع أسعار النفط في ظل توترات الشرق الأوسط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط في ظل توترات الشرق الأوسط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وجرى تداول عقود "برنت" فوق مستوى 82 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.18% إلى 77.06 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.10% إلى 82.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

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وعن آفاق أسواق النفط في العام الحالي 2024، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تتراوح أسعار خام هذا العام ما بين 70 و 90 دولارا للبرميل، على الرغم من المخاوف من تراجع الطلب الصيني.

المصدر: RT + بلومبرغ

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