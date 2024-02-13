ارتفاع أسعار النفط في ظل توترات الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وجرى تداول عقود "برنت" فوق مستوى 82 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 09:36 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.18% إلى 77.06 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.10% إلى 82.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة "بلومبرغ".

إقرأ المزيد

وعن آفاق أسواق النفط في العام الحالي 2024، توقع بنك "غولدمان ساكس" أن تتراوح أسعار خام هذا العام ما بين 70 و 90 دولارا للبرميل، على الرغم من المخاوف من تراجع الطلب الصيني.

المصدر: RT + بلومبرغ