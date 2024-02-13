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لابيد حول مفاوضات القاهرة: من غير المسموح حضورنا للمفاوضات بصفة مستمع فقط

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لابيد حول مفاوضات القاهرة: من غير المسموح حضورنا للمفاوضات بصفة مستمع فقط
Globallookpress
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علق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، على مفاوضات القاهرة، موضحا أن "حكومة إسرائيل من غير المسموح حضورها للمفاوضات في مصر بصفة مستمع فقط".

وذكر لابيد على منصة "إكس": "من غير المسموح أن تحضر حكومة إسرائيل المفاوضات في مصر على قاعدة أنها مستمع فقط، وترفض تقديم ورقة الموقف الذي تمت صياغته من قبل خبراء أمنيين لأسباب سياسية".

وأضاف: "أساسا، ليس من الممكن أن تبذل جهات خارجية جهدا أكبر منا لإطلاق سراح مختطفينا من أنفاق حماس".

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا يرأسه رئيس الموساد ديفيد برنياع توجه إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع الأمني لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

واستضافت مصر جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة بالتنسيق مع شركاء دوليين للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

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قناة "12" العبرية: نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي برفقة رئيس الموساد إلى القاهرة  

ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح، حيث دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ131، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع.

المصدر: RT

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