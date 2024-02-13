اجتماع رباعي في مصر بحضور إسرائيلي

يلتقي اليوم رئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر، ومدير الموساد بمسؤولين مصريين في القاهرة لبحث موقف التهدئة في قطاع غزة.

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وأفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، ورئيس جهاز الموساد ديفيد بارنيا، يلتقون اليوم في القاهرة المسؤولين المصريين لبحث وقف التهدئة في قطاع غزة.

ويأتي ذلك ضمن جهود مصرية والعمل على المستوى السياسي والإنساني والتواصل مع كافة الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى وقف الحرب الدامية في غزة.

وكانت صحيفة The Times of Israel العبرية، قد قالت إنه من المقرر أن يصل مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز، إلى القاهرة اليوم لمناقشة مستجدات الحرب في غزة واتفاق الأسرى الذي يشهد مراحل من التعثر بسبب تمسك كل طرف بشروطه لتنفيذ الاتفاق، وتسعى مصر من جهة أخرى بالتنسيق والتواصل مع كافة الأطراف من أجل وقف هذه الحرب والتي يدفع فاتورتها حتى الآن الشعب الفلسطيني.

المصدر: القاهرة الإخبارية