المفوض العام لـ"الأونروا" يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الوكالة حول الاتهامات الموجهة لموظفيها

طالب المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني إسرائيل بالتعاون مع الوكالة في التحقيق باتهامها 12 موظفا بالتعاون مع حركة "حماس".

وقال المفوض لازاريني في مؤتمر صحافي إنه "يطلب من سكان رفح المغادرة، ولكن إلى أين؟"، مشددا على أنه "لا أحد آمنا في قطاع غزة وهناك 500 ألف شاب وفتاة مصابون بالصدمة".

وطالب إسرائيل بالتعاون مع الوكالة في التحقيق باتهامها 12 موظفا بالتعاون مع حركة حماس، محذرا من تداعيات تعليق تمويل "الأونروا".

وكشف أن 150 منشأة دولية استهدفت في قطاع غزة و"هذا أمر ينبغي التحقيق فيه بشكل مستقل"، مشددا على أنه " إذا أردنا نجاح أي عملية انتقالية مستقبلية في قطاع غزة فعلينا ضمان استمرار عمل الوكالة".

وتزعم إسرائيل تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر، مما دفع العديد من المانحين الدوليين إلى تعليق تمويل الوكالة.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".

وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

هذا وطالب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، لازاريني بالاستقالة عقب زعم إسرائيلي اكتشاف نفق تابع "لحماس" تحت مقر الوكالة بمدينة غزة.

وأكد لازاريني أنه "لا ينوي الاستقالة"، مؤكدا أن الوكالة لم تستعمل مجمعها في مدينة غزة منذ 12 أكتوبر، وأن موظفي الوكالة أجبروا على مغادرة مجمعها في مدينة غزة بناء على تعليمات من القوات الإسرائيلية مع اشتداد القصف في المنطقة، ولم يعودوا.

المصدر: RT