في خضم التحقيق .. بوريل: "الأونروا" يجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها

شدد مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على أن "الأونروا" يجب أن تكون قادرة على مواصلة عملها بينما يتم التحقيق في مزاعم تورط بعض موظفيها بهجمات 7 أكتوبر.

وقال بوريل قبيل اجتماع لوزراء التنمية في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ما تفعله الأونروا، يجب التحقق من الادعاءات... دعونا ننتظر حتى تتم التحقيقات".

وشدد على أنه "في هذه الأثناء، يتعين على الناس الاستمرار في تناول الطعام، ومواصلة الذهاب إلى الأطباء".

وتزعم إسرائيل تورط 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم في غزة 13 ألفا في الهجوم الذي شنته الحركة في السابع من أكتوبر، مما دفع العديد من المانحين الدوليين إلى تعليق تمويل الوكالة.

وردا على هذه الاتهامات، أعلنت نحو 12 دولة، بينها جهات مانحة رئيسية مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش ورود أسماء 12 موظفا من الوكالة في الاتهامات الإسرائيلية، التي فتحت الأمم المتحدة تحقيقا فيها. وأوضح أن 9 منهم طردوا وقتل واحد "فيما يتم التحقق من هوية اثنين آخرين".

وحذرت "الأونروا" من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير إذا لم يتراجع ممولوها عن قرارهم.

وتقدم "الأونروا" التي تأسست لمساعدة اللاجئين منذ حرب عام 1948، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.

كما تساعد الوكالة أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولها دور محوري في تقديم المساعدات خلال الحرب الحالية.

المصدر: "رويترز" + RT