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كاتس: الدعوات لمنع الأسلحة عن إسرائيل هي لمنع تدمير حماس وهذا لن يحدث

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كاتس: الدعوات لمنع الأسلحة عن إسرائيل هي لمنع تدمير حماس وهذا لن يحدث
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الدعوات لمنع الأسلحة عن إسرائيل هي دعوات لمنع تدمير حركة "حماس"، مشددا على أن هذا لن يحدث.

ورد كاتس على تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، الذي دعا المجتمع الدولي إلى "إعادة النظر في إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل"، قائلا إن "الدعوات لمنع إسرائيل من امتلاك الأسلحة هي في الواقع دعوات لمنع إسرائيل من تدمير حماس. وهذا لن يحدث. سوف ندمر حماس".

وأضاف: "لقد أوضحنا ذلك وسنوضحه مرة أخرى. إسرائيل تتصرف وفقا لقوانين الحرب الدولية وتسمح لسكان غزة بالوصول إلى أماكن آمنة"، معتبرا أن "إسرائيل تهتم بسكان غزة أكثر من حماس التي تمنعهم من المغادرة، بينما نحن نسمح بذلك".

وكان بوريل دعا أمس الاثنين حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم واشنطن إلى وقف تزويدها بالأسلحة في ظل مقتل أعداد كبير جدا من المدنيين في غزة.

بدورها، أمرت محكمة الاستئناف الهولندية، الحكومة بمنع جميع صادرات قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام.

المصدر: Ynet

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