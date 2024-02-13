البنتاغون ينفي معرفته بأي طلب رسمي محدد لمغادرة القوات الأمريكية من العراق

جدد المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر التأكيد على أن القوات الأمريكية متواجدة في العراق بناء على دعوة بغداد، نافيا معرفته بأي طلب رسمي محدد في هذا الوقت لمغادرة للعراق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية - العراقية ستناقش الانتقال من مهمة التحالف العسكري إلى شكل التواجد الأمريكي المستقبلي في العراق.

إقرأ المزيد

وصرح المتحدث باسم الوزارة بات رايدر خلال مؤتمر صحفي "فيما يتعلق بالوجود الأمريكي في العراق أود أن أشير إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستناقش الشكل الذي سيبدو عليه الوجود الأمريكي من حيث صلته بالعلاقة بين البلدين".

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لمحادثات اللجنة قال رايدر خلال اجتماع اللجنة يوم الأحد في بغداد "ليس لدي جدول زمني وعلى حد علمي لم يتم تحديد ذلك بالضرورة" .

وأوضح "بطبيعة الحال سيتم اتخاذ هذا القرار داخل اللجنة وبالتشاور مع الحكومة العراقية."

وجاء تعليق البنتاغون غداة إعلان العراق أنه استأنف الأحد المحادثات مع التحالف الدولي تمهيدا لإنهاء مهمة التحالف في العراق.

المصدر: وكالات