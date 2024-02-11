"ما لم يعكر صفوها شيء".. اللجنة العسكرية العراقية العليا تستأنف اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، مساء الأحد، أن الاجتماعات بين اللجنة العسكرية العراقية الأمريكية ستتواتر ما لم يعكر صفوها شيء.

وقال رسول في بيان تلقت RT نسخة منه إن "اللجنة العسكرية العراقية العليا استأنفت اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي في بغداد لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية".

وبحسب الناطق باسم القائد العام سيتم بناء على هذه الاجتماعات صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش والانتقال إلى علاقة ثنائية.

وأضاف رسول: "طالما لم يعكر صفو المحادثات شيء فإن هذه الاجتماعات ستتواتر بصورة دورية لإتمام أعمال اللجنة بالسرعة الممكنة".

اللجنة العسكرية العراقية العليا تستأنف اجتماعاتها مع قوات التحالف



استأنفت اللجنة العسكرية العراقية العليا، اجتماعاتها مع قوات التحالف الدولي @CoalitionAR في بغداد يوم الأحد ١١ شباط ٢٠٢٤، لتقدير الموقف العسكري ومستوى الخطر والبيئة العملياتية وقدرات القوات المسلحة العراقية، حيث… pic.twitter.com/xhhQHHQMj5 — يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) February 11, 2024

وبدأت المحادثات في يناير لكن بعد أقل من 24 ساعة قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن.

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وفي الـ25 من يناير، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا ستبحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد والتهديد الذي يشكله المسلحون وقدرات الجيش العراقي.

وصرح حينها بأن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.

وذكر أوستن أن اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق الذي عقد بواشنطن في 7 و8 أغسطس 2023.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستضمن الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين بناء على نجاحات مهمة في هزيمة "داعش" في العراق وسوريا.

المصدر: RT