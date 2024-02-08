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بغداد وواشنطن تستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف الدولي في العراق

أخبار العالم العربي

بغداد وواشنطن تستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف الدولي في العراق
AFP
قوات أمريكية في العراق
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أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي يحيى رسول في بيان يوم الخميس، أن العراق والولايات المتحدة سيستأنفان المفاوضات حول مستقبل التحالف العسكري الدولي بقيادة واشنطن في البلاد.

وقال يحيى رسول في تدوينة على منصة "X" "لمناقشة وجدولة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، تستأنف اللجنة الثنائية العسكرية الفنية العليا بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية أعمالها الأحد المقبل الموافق 11 شباط 2024".

وبدأت المحادثات في يناير لكن بعد أقل من 24 ساعة قتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بالأردن.

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وفي الـ25 من يناير، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا ستبحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد والتهديد الذي يشكله المسلحون وقدرات الجيش العراقي.

وصرح حينها بأن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية الأمريكية ـ العراقية العليا المشكلة بين البلدين ستبدأ عملها خلال الأيام المقبلة، حيث سيتم بحث مستقبل الوجود العسكري الأمريكي هناك.

وذكر أوستن أن اللجنة العسكرية العليا هي استمرار للمسار الذي التزم به الطرفان خلال حوار التعاون الأمني ​​المشترك بين الولايات المتحدة والعراق الذي عقد بواشنطن في 7 و8 أغسطس 2023.

وأشار إلى أن اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية ستضمن الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين البلدين بناء على نجاحات مهمة في هزيمة "داعش" في العراق وسوريا.

المصدر: RT + وكالات

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