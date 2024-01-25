وزير الدفاع العراقي: قواتنا على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف والإمساك بالملف الأمني

أكد وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد العباسي، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة العراقية على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف الدولي وإمساك الملف الأمني في البلاد بالكامل.

وقال العباسي في بيان: "اللجنة العسكرية العليا العراقية-الأمريكية ستستأنف، في الأيام القليلة المقبلة، حوارها مع دول التحالف الدولي بعد إصدار الأوامر الخاصة بهذا الشأن من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

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وتابع: "سيتم تحديد مواعيد الانسحاب الخاصة بقوات التحالف وبناء علاقات تعاون مشتركة بين العراق والولايات المتحدة ودول التحالف في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية، تتوافق مع رؤية الحكومة العراقية".

وأكد أن "قواتنا المسلحة على أتم الاستعداد لانسحاب قوات التحالف وإمساك الملف الأمني في البلاد بالكامل، خاصة بعد الخبرة التي اكتسبتها في السنوات الماضية وتعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في وقت سابق أنه تم الاتفاق بين بغداد وواشنطن على تشكيل "لجنة عسكرية عليا" لصياغة جدول زمني محدد وواضح يبين مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

المصدر: "واع"