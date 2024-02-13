أسطورة مانشستر يونايتد يدعم سكان مدينة رفح بسؤال "إنساني"

حرص أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، الفرنسي إيريك كانتونا، على إعلاء صوته بشأن مصير النازحين الفلسطينيين في رفح، على خلفية الحديث عن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة هناك.

ويتواجد أكثر من 1.3 مليون شخص، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وأظهرت كاميرات الأقمار الصناعية هذا الأسبوع كيف تضخمت مدينة الخيام في رفح في غضون أسابيع قليلة.

وكتب الفرنسي إيريك كانتونا، نجم مانشستر يونايتد في تسعينيات القرن العشرين، عبر قصته الشخصية على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي: "أين سيذهب النازحون في رفح الآن".

instagram/ericcantona

يذكر أن إيريك كانتونا، اعتزل اللعب في عام 1997 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع أندية أولمبيك مارسيليا ومونبيليه وأوكسير في فرنسا، وليدز يونايتد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، إضافة لاحتلاله المركز الثالث في جوائز الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" في عام 1993.

واتجه النجم الفرنسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 5 مرات، بعد اعتزال كرة القدم إلى العمل في مجال التمثيل لحقق لنفسه نجاحات في مجال آخر.

المصدر: "instagram/ericcantona"