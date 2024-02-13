إعلام يمني: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة

أفادت قناة "المسيرة" اليمنية، بأن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت اليوم الثلاثاء مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

هذا ولم ترد أنباء حول ما إذا أدى الاستهداف إلى سقوط قتلى أو جرحى.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 20 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت جماعة "أنصار الله"، قد أعلنت في 10 أكتوبر 2023، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادا لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الاسرائيلي بقطاع غزة.

المصدر: RT