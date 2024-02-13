القيادة الوسطى الأمريكية: السفينة "ستار أيريس" تعرضت لضرر بسيط وهي صالحة للإبحار

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، الثلاثاء، أن السفينة "ستار أيريس" تعرضت لضرر بسيط لكنها صالحة للإبحار، بعدما استهدفها الحوثيون بصاروخين من اليمن في مضيق باب المندب.

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان إنه "في 12 فبراير/شباط، من الساعة 3:30 إلى 3:45 صباحا (بتوقيت صنعاء)، أطلق المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه باب المندب".

وأضافت أنه "تم إطلاق كلا الصاروخين باتجاه سفينة MV Star Iris، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل".

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية أنه "وفقا للتقارير، فإن السفينة صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم".

وأشارت إلى أن "وجهة MV Star Iris هي بندر إيمان الخميني، إيران".

Houthi Attack in Bab al-Mandeb



On Feb. 12 from 3:30 to 3:45 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired two missiles from Houthi-controlled areas of Yemen toward the Bab al-Mandeb. Both missiles were launched toward MV Star Iris, a Greek-owned, Marshall… pic.twitter.com/vfihRaw0rr — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 13, 2024

وأعلن متحدث باسم القوات المسلحة لجماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، استهداف سفينة "ستار أيرس" بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وإصابتها بشكل دقيق، مشيرا إلى السفينة المذكورة على أنها أمريكية.

وشدد المتحدث على أن الجماعة "لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن".

ويستهدف "الحوثيون" بصواريخ ومسيرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد، مؤكدين أن أفعالهم في البحر الأحمر تهدف إلى مساندة الفلسطينيين في قطاع غزة، وقالوا إنهم لا يتدخلون في حرية الملاحة في المنطقة.

بدورها، تشن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات على أهداف للحوثيين منذ منتصف يناير، وصفتها بأنها رد على التهديدات التي تتعرض لها حرية الملاحة في البحر الأحمر.

المصدر: RT