المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنقبض على السنوار حيا أو ميتا (فيديو)

عرض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري في إيجاز خاص يوم الثلاثاء مقطع فيديو يظهر رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار داخل نفق في خان يونس.

وأفادت القناة "12" العبرية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على نشر الفيديو.

إقرأ المزيد

وصرح هاغاري بأن الحصول على الفيديو هو نتيجة عملية المطاردة التي تقوم بها إسرائيل ولن تتوقف حتى تقبض عليه، وأضاف "سنقبض عليه حيا أو ميتا".

وأفاد المتحدث بأنه وبعد عمليات المسح وصل الجيش الإسرائيلي إلى المجمع الذي كان يقيم فيه تحت الأرض بينما كانت الحرب مستمرة فوقه، مشيرا إلى أن كبار قادة حماس يعيشون ظروفا جيدة مع الطعام والخدمات وخزائن بملايين الدولارات نقدا.

وبحسب هاغاري فإن "المعلومات الاستخبارية التي كشفوا عنها ستسمح بالوصول إلى كبار المسؤولين والمختطفين".

وفي وقت سابق، تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية مشاهد يظهر فيها رئيس حركة حماس يحيى السنوار برفقة زوجته وأطفال ومعهم شخص آخر يقودهم في أحد أنفاق خان يونس بقطاع غزة.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الفيديو يعود لتاريخ 10 أكتوبر.

يحي السنوار

مجددا



غزة الأشباح pic.twitter.com/WJgc4XZrO6 — 🇵🇸 أنس🔻✌️🏼 (@aanass1111111) February 13, 2024

المصدر: قناة "12" العبرية