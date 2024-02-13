إعلام عبري يكشف عن حصول الجيش الإسرائيلي على فيديو جديد للسنوار في أحد أنفاق خان يونس

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن حصول الجيش الإسرائيلي على فيديو يظهر فيه رئيس حركة "حماس" يحيى السنوار في أحد أنفاق خان يونس بقطاع غزة.

وقالت إن "الجيش حصل على شريط فيديو مدته دقيقة من مواد حازها من أجهزة "حماس"، ويظهر في الفيديو السنوار في أحد أنفاق خان يونس برفقة زوجته وطفلين أو ثلاثة ومعهم شخص آخر يقودهم".

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وأضافت أن السنوار بصحة جيدة ويسير على قدميه ويجر حقيبته وينتعل حذاء أديداس.

وحذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في وقت سابق من التحدث حول العمليات العسكرية ونشاطات الجيش الإسرائيلي إعلاميا، متوعدا قادة "حماس" يحيى السنوار ومحمد الضيف بـ"القضاء عليهما".

وقال هرتسي هاليفي خلال جلسة الحكومة إن "قادة حماس محمد الضيف ويحيى السنوار لم يعودا يؤثران على القتال على الإطلاق"، مشددا بأنه "رغم هذه الحقيقة يجب علينا القضاء عليهما".

كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولي المخابرات الأمريكية، الذين قدموا إحاطة أمام أعضاء الكونغرس سابقا، قالوا إن الجيش الإسرائيلي وصل إلى تآكل قدرات حماس القتالية، لكنه لم يقترب من تدميرها.

المصدر: RT+وكالات