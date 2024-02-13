كندا تدعو إسرائيل إلى عدم اجتياح رفح

حذرت كندا يوم الاثنين من الهجوم الإسرائيلي البري المحتمل على رفح، مؤكدة قلقها من أنه سيكون "مدمرا بالنسبة للفلسطينيين"، لتنضم بذلك إلى عدة دول حثت إسرائيل على عدم اجتياح المنطقة.

وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي للصحفيين "أنا قلقة للغاية إزاء ما يحدث في غزة وخصوصا في رفح".

وأضافت: "العملية ستكون مدمرة للفلسطينيين وكل من يسعون للاحتماء".

وأكدت جولي أنها ستجري محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في واشنطن يوم الثلاثاء بشأن الأوضاع.

هذا وطالب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، وكالات الأمم المتحدة بالتعاون بخصوص خطة يقوم الجيش بتطويرها لإجلاء المدنيين من رفح جنوب قطاع غزة.

كما أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن المنظمة لن تشارك في عملية التهجير القسري للفلسطينيين في رفح، وأنه لا يوجد ملاذ آمن في قطاع غزة لنقلهم إليه.

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ومع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ129، يشهد القطاع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية. فيما أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 28340 قتيلا، والجرحى إلى 67984 منذ بدء الحرب.

وفي المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع العدد الإجمالي للقتلى في صفوفه إلى 229 قتيلا منذ بدء العملية العسكرية البرية في القطاع في 27 أكتوبر، و566 قتيلا منذ السابع من أكتوبر.

المصدر: RT