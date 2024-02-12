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وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 28340

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وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 28340
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر الماضي إلى 28340.

وقالت الوزارة إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 28340 شهيدا و67984 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي"، كاشفة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت "19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 164 شهيدا و200 اصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأفادت بأنه "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم".

المصدر: RT

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