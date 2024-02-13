"هات السلاح نقاتل".. فيديو متداول لأطفال من فلسطين مع جندي مصري

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأطفال من غزة مع جندي مصري يوجهون له بعض الأسئلة بخصوص الحرب في غزة.

(هات سلاحك نقاتل).. نازحون يطلبون من جندي مصري pic.twitter.com/VXDMKNBiet — احمد فوزي - Ahmed Faozi (@AFYemeni) February 13, 2024

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وسأل الأطفال الجندي المصري المتواجد أعلى أحد أبراج المراقبة: "هي الحرب مطولة؟"، فيما طلب منه طفل آخر السلاح قائلا: "أعطونا السلاح نقاتل احنا كمان".

ولم يتسن لـRT التأكد من موعد وموقع نشر الفيديو، ولكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنه قرب إحدى النقاط الحدودية على البحر.

الحرب مطوله ؟؟

هات سلاحك نحارب احنا كمان قرفنا

حوار بين النازحين فى رفح وجندى مصرى



آسأل الله ان يأتى رمضان إلا وانتهت تلك الحرب تماماً يارب #محدش_يجرب_مصر#رفح_تحت_القصف#رفح_تستغيث#الدولار

السفير الإسرائيلى #الجيش_المصريpic.twitter.com/qYRclMc590 — 🌹رحمه🌹 (@rahma9907) February 13, 2024

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قد قال إن مصر تسابق الزمن مع الجميع سواء قطر وأمريكا والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، في محاولة للوصول للتهدئة وإفراغ الأزمة من زخمها الحالي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هناك توترا في العلاقات بين مصر وإسرائيل، مبينا أن القاهرة مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق لتستخدمها في الوقت المناسب.

وشدد على أن مصر لن تدخل في حرب كلامية مع المسؤولين الإسرائيليين وتركز على وقف النار في غزة.

المصدر: RT