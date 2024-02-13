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"هات السلاح نقاتل".. فيديو متداول لأطفال من فلسطين مع جندي مصري

أخبار العالم العربي

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأطفال من غزة مع جندي مصري يوجهون له بعض الأسئلة بخصوص الحرب في غزة.

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وسأل الأطفال الجندي المصري المتواجد أعلى أحد أبراج المراقبة: "هي الحرب مطولة؟"، فيما طلب منه طفل آخر السلاح قائلا: "أعطونا السلاح نقاتل احنا كمان".

ولم يتسن لـRT التأكد من موعد وموقع نشر الفيديو، ولكن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا أنه قرب إحدى النقاط الحدودية على البحر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية قد قال إن مصر تسابق الزمن مع الجميع سواء قطر وأمريكا والجانب الفلسطيني والإسرائيلي، في محاولة للوصول للتهدئة وإفراغ الأزمة من زخمها الحالي.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن هناك توترا في العلاقات بين مصر وإسرائيل، مبينا أن القاهرة مستعدة لأي سيناريو ولديها العديد من الأوراق لتستخدمها في الوقت المناسب.

وشدد على أن مصر لن تدخل في حرب كلامية مع المسؤولين الإسرائيليين وتركز على وقف النار في غزة. 

المصدر: RT

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