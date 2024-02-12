نشطاء يتداولون فيديو لـ"تحركات صواريخ مصرية".. إلى أين تتجه؟

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصيرا لتحركات قيل إنها لصواريخ مصرية، لكن مجهولة الاتجاه.

BREAKING:



The Egyptian Army is starting to move S-75 air defense systems towards the border with Gaza. pic.twitter.com/69dDugdUEC — Visegrád 24 (@visegrad24) February 12, 2024

ويتزامن تداول الفيديو مع التوترات التي تطبع العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية التحركات الإسرائيلية في قطاع غزة وخاصة محور فيلادلفيا.

وقال ناشرو الفيديو إن: "مصر توجه صواريخ الدفاع الجوي "إس -75" إلى الحدود"، فيما لم يتسن لـRT التأكد من صحة الفيديو وموعد نشره وتوقيته.

ويتحدث أحد الأشخاص في الفيديو باللهجة المصرية قائلا: "الله أكبر"، ولم يعلق أحد من المسؤولين على هذا الفيديو وسط محاولات من بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إشعال الأجواء والحديث أن هناك حشدا للقوات المصرية على الحدود مع إسرائيل.

Egyptian Army reportedly deploying S-75 air defense systems east towards Gaza border.



Note that Egypt produced a reverse-engineered S-75 with the name Tayir-as-Sabah. pic.twitter.com/ng4rurDflE — Clash Report (@clashreport) February 12, 2024

وتعد صواريخ إس-75 دفينا S-75 Dvina أو سام-2، هي منظومة دفاع جوي سوفيتية التصميم، على صاروخ أرض جو (سام) مع نظام توجيه بالأوامر. منذ أول استخدام لها عام 1957 أصبحت أكثر أنظمة الدفاع الجوي استخداما في التاريخ.

#BREAKING#Egypt#Israel JUST IN: The Egyptian Army is sending S-75 air defense systems to the Israeli border. pic.twitter.com/AVMO1Lq2TE — The National Independent (@NationalIndNews) February 12, 2024

ويعد الصاروخ سام 2 أيضا صاروخ دفاع جوي متوسط المدى للارتفاعات المتوسطة والعالية وكان له نصيب الأسد (43%) من عمليات تدمير الطائرات الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر 1973.

المصدر: RT