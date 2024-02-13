وزيرة الخارجية الألمانية: حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يعني فرض الهجرة القسرية

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها إزاء إعلان إسرائيل القيام بعملية برية في رفح، مشددة على أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" لا يعني فرض الهجرة القسرية.

وأعلنت بيربوك في تصريح أنها ستزور إسرائيل غدا لخوض مباحثات مع المسؤولين، مشيرة إلى أنه "لا يمكن للنازحين في رفح التوجه إلى الحدود الجنوبية المصرية ولا يمكن تهجيرهم قسريا".

وأكدت أن "الوضع الإنساني كارثي في غزة وأعداد لا تحصى من الفلسطينيين فقدوا ذويهم"، مبينة أن "النازحين توجهوا إلى رفح بطلب من إسرائيل وعليها مسؤولية توفير ممرات آمنة لهم".

وأعربت عن قلقها "إزاء إعلان إسرائيل القيام بعملية برية في رفح ونحن بحاجة إلى هدن إنسانية"، مشددة على أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يعني فرض الهجرة القسرية على النازحين الفلسطينيين".

واعتبرت بيربوك أن "معاناة الفلسطينيين لن تنتهي إلا بانتهاء معاناة الإسرائيليين وإقامة دولتين متجاورتين"، لافتة إلى أن "السلطة الفلسطينية هي الممثل الشرعي للشعب وتحتاج إلى التمويل لتتمكن من تنفيذ الإصلاحات".

ودعت الحكومة الفلسطينية إلى "المضي في طريق الإصلاحات وتجديد السلطة، لأن السلطة الفلسطينية المتجددة هي جزء من السؤال بشأن مستقبل غزة".

المصدر: "غزة الآن"