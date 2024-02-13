الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 3 من قواته جنوبي غزة وينشر مقاطع لعملياته في القطاع

كشف الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حيثيات مقتل 3 من جنوده في معارك جنوب قطاع غزة بينهم قائد "الكتيبة 630".

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ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي وقع جنوده القتلى جراء انفجار عبوة ناسفة في عمارة مفخخة جنوبي قطاع غزة.

وأسفر هذا الكمين عن مقتل كل من قائد الكتيبة 630 الليفتينانت كولونيل "احتياط" نتانئيل ألكوبي، والقائم بأعمال قائد إحدى سرايا كتيبة 630 الميجر "احتياط" يائير كوهين، ومقاتل احتياط تابع لكتيبة 630، المساعد "احتياط" زيف حِن، بينما أصيب مقاتلون آخرون بجروح".

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية تابعت هجومها في المنطقة ودمرت المزيد من البنى التحتية التابعة "لحماس" بعد إنقاذ الجرحى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مقتل 3 من عناصره في معارك جنوب قطاع غزة، ما يرفع إجمالي عدد قتلاه إلى 569 منذ السابع من أكتوبر.

ونشر الجيش مشاهد فيديو وثقت نشاط مقاتلي مجموعة القتال 646 في خان يونس، إلى جانب الغارات الجوية التي تشنها منظومة النيران التابعة لمجموعة القتال 646.

المصدر: RT