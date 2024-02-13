الكرملين يعلق على مبادرة أمريكية لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل وإطلاق الرهائن

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاءت تصريحات بيسكوف في معرض تعقيبه على المبادرة الأمريكية بشأن الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس.

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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال في وقت سابق، إن واشنطن وشركاءها يعملون على التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، والذي يتحدث عن وقف القتال في قطاع غزة لمدة 6 أسابيع على الأقل.

وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على تصريحات بايدن: "نحن على استعداد لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائنووقف إطلاق النار. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة بناءة. وينبغي أن تهدف إلى إيجاد حل شامل للمشكلة في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقا والتي تم اعتمادها".

وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط برمته نحو الكارثة.

وقال لافروف خلال مشاركته في الجلسة الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو اليوم الثلاثاء: "كان يجب وقف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير في مرحلة مبكرة لكن الولايات المتحدة منعت صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "تفاقم الوضع في الشرق الأوسط ولم يصل إلى ذروته بعد".

المصدر: نوفوستي + تاس