وزارة الصحة في غزة تعلن ارتفاع عدد القتلى إلى 28473

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، تقريرها الإحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 133 شهيدا و162 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم".

وأعلنت "حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 28473 شهيدا و68146 إصابة منذ السابع من أكتوبر".

وقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع، ووسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية في رفح المكتظة بالسكان والنازحين.

المصدر: RT