تركيا تدحض تسهيل إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

دحضت إدارة الرئيس التركي، أنباء تحدثت عن تسهيل إسرائيل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واتهمت الإسرائيليين باستخدام صور للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا عند تغطية الموضوع.

وجاء في بيان تلقته وكالة نوفوستي، من مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمديرية الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية: "الزعم بأن إسرائيل تسهل نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، على خلفية الصور التي تداولتها حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية والدعائية الإسرائيلية، غير صحيح بتاتا. وعند تحليل المنشورات المذكورة أعلاه، تبين أنها تصور شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية التي تم تسليمها للأوكرانيين في أيام مختلفة خلال الحرب الروسية -الأوكرانية، ومدينة خيام في مولدوفا مخصصة للاجئين الذين يغادرون أوكرانيا".

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وشدد البيان على أن الصور المنشورة، لا علاقة لها بالمساعدات الإنسانية التي وصلت إلى قطاع غزة بعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع.

وقال البيان: "وفقا لمعطيات Euro-Mediterranean Human Rights Monitoring Organization (Euro-Med) ومركزه جنيف، قبل الهجمات الإسرائيلية على غزة، كان يدخل القطاع يوميا ما متوسطه 500 شاحنة، ولكن بسبب العوائق الإسرائيلية والقصف العشوائي، انخفض هذا العدد إلى 100 أو أقل".

المصدر: نوفوستي