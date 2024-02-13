مسؤول إيراني: تصريحات بايدن "ضوء أخضر" لإسرائيل لشن عمليتها في رفح

قال عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي، إن تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل من عملية في رفح، ليست صريحة، فيما يجب أن تؤخذ على أنها "ضوء أخضر" للعملية.

وأوضح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني فدا حسين مالكي لوكالة "نوفوستي" في رده على سؤال حول ما إذا كانت تحذيرات الرئيس الأمريكي جو بايدن تعطي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر لتنفيذ عملية في مدينة رفح، قائلا: "بايدن بالطبع لا يدلي بتصريحات صريحة، الأمور واضحة".

هذا وقال البيت الأبيض في وقت سابق إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اتصال هاتفي على"ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

كما جدد بايدن وجهة نظره بأن "العملية العسكرية في رفح لا ينبغي تنفيذها دون خطة موثوقة لضمان سلامة ودعم أكثر من مليون شخص لجأوا هناك".

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن قلقها إزاء إعلان إسرائيل القيام بعملية برية في رفح، مشددة على أن "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" لا يعني فرض الهجرة القسرية.

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ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح، فيما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، على وقع قصف عنيف واشتباكات في خان يونس جنوب القطاع.

المصدر: نوفوستي