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المالكي يدعو للجم الاستيطان ووقف العنف في الضفة كي لا يتكرر ما يشهده قطاع غزة

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المالكي يدعو للجم الاستيطان ووقف العنف في الضفة كي لا يتكرر ما يشهده قطاع غزة
Gettyimages.ru
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي
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دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى "لجم الاستيطان ووقف العنف في الضفة الغربية كي لا يتكرر ما يشهده قطاع غزة"، مبينا أن إصلاح السلطة الفلسطينية لا بد أن يتحقق.

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، قال المالكي: "نأمل أن تحث وزيرة الخارجية الألمانية المسؤولين الإسرائيليين على الالتزام بالقانون الدولي"، مؤكدا أنه "يجب توفير الحماية للفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية من عنف المستوطنين وجيش الاحتلال، ولا بد من لجم الاستيطان ووقف العنف في الضفة الغربية كي لا يتكرر ما يشهده قطاع غزة".

وكشف "أننا نعمل على أربعة مسارات متوازية للوصول إلى وقف لإطلاق نار أو هدن إنسانية وتوفير الحماية للمدنيين"، مبينا أن "قطر والولايات المتحدة ومصر تبذل جهودا للتوصل إلى صفقة تؤدي لوقف إطلاق النار".

وأكد المالكي "أننا لا نخجل من الحديث عن إصلاح السلطة الفلسطينية ولا بد أن يتحقق ذلك عاجلا أم آجلا، ولكن نحتاج إلى دعم ومساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتحقيق الإصلاحات"، مبينا "أننا بدأنا الحديث مع البنك الدولي والأصدقاء لتقديم خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع توقف الحرب".

وأضاف: "هناك جهود عربية لصياغة رؤية موحدة لتحقيق الأمن الجماعي وإقامة الدولة الفلسطينية"، مشددا على أنه "لا بد من توفير ممرات آمنة لإخراج المحاصرين في رفح أمام إصرار إسرائيل على شن هجوم بري".

المصدر: "غزة الآن"

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