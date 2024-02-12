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مراسل RT: مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس ويحرقون عدة مركبات (صور + فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT: مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس ويحرقون عدة مركبات (صور + فيديو)
RT
مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس ويحرقون عدة مركبات
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قال مراسل RT فجر يوم الثلاثاء إن مستوطنين شنوا هجوما كبيرا على منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية وأشعلوا النار في عدد من المركبات.

وذكرت الوكالة الرسمية أن مستوطنين أحرقوا شاحنة في بلدة حوارة.

وفي الوقت نفسه أفادت الأنباء بأن مستوطنين من "يتسهار" هاجموا عدة أشخاص في قرية عصيرة القبلية المجاورة، مشيرين إلى أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما وصبيا يبلغ من العمر 16 عاما أصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح، بأن مستوطنين من مستعمرة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية من القرية وسط إطلاق كثيف للنار، الأمر الذي أدى لإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في بطنه وطفل (16 عاما) في يده، نقلا على إثرها للمستشفى.

وأضاف أن المستعمرين أحرقوا مركبة كانت متوقفة أمام منزل المواطن عبد الباسط عبد الرحمن ثم استهدفوا منزل المواطن جواد شحادة بالزجاجات الحارقة الأمر الذي أدى لاشتعال النيران فيه.

مراسل RT: مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس ويحرقون عدة مركبات (صور + فيديو)

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية

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