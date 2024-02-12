مراسل RT: مستوطنون يهاجمون منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس ويحرقون عدة مركبات (صور + فيديو)

قال مراسل RT فجر يوم الثلاثاء إن مستوطنين شنوا هجوما كبيرا على منازل في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية وأشعلوا النار في عدد من المركبات.

وذكرت الوكالة الرسمية أن مستوطنين أحرقوا شاحنة في بلدة حوارة.

وفي الوقت نفسه أفادت الأنباء بأن مستوطنين من "يتسهار" هاجموا عدة أشخاص في قرية عصيرة القبلية المجاورة، مشيرين إلى أن شابا يبلغ من العمر 20 عاما وصبيا يبلغ من العمر 16 عاما أصيبا بجروح خطيرة جراء إطلاق النار.

وأفاد رئيس مجلس قروي عصيرة القبلية حافظ صالح، بأن مستوطنين من مستعمرة "يتسهار" هاجموا المنطقة الشرقية من القرية وسط إطلاق كثيف للنار، الأمر الذي أدى لإصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في بطنه وطفل (16 عاما) في يده، نقلا على إثرها للمستشفى.

وأضاف أن المستعمرين أحرقوا مركبة كانت متوقفة أمام منزل المواطن عبد الباسط عبد الرحمن ثم استهدفوا منزل المواطن جواد شحادة بالزجاجات الحارقة الأمر الذي أدى لاشتعال النيران فيه.

احراق لمركبات المواطنين ومحاولة احراق بعض المنازل من قبل المستوطنين في حوارة و عصيرة القبلية pic.twitter.com/LC8taGiqli — 💡 Aboelعla🤺 (@A3A3A3A123) February 12, 2024

مستوطنون يحرقون مركبة خلال هجوم على أطراف قرية حوارة جنوب نابلس



Settlers burn a vehicle during an attack on the outskirts of Huwara village, south of Nablus.#فلسطينpic.twitter.com/nzYSymsIhv — Oct 7 اكتوبر 🇵🇸 (@KATX67) February 12, 2024

حوارة الان بفعل هجوم المستوطنين على البلدة pic.twitter.com/NGEEFObL9T — A (@ansammml) February 12, 2024

كاميرا مراقبة توثق هجوم المستوطنين على حوارة قبل ان يقوموا بتحطيمها#غزة_العزةpic.twitter.com/bq3NsNcGOw — Younes (@M_u_sk) February 12, 2024

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية