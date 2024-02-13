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بالفيديو.. إصابة إسرائيليين بصواريخ أطلقها "حزب الله" باتجاه كريات شمونة

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بالفيديو.. إصابة إسرائيليين بصواريخ أطلقها
Gettyimages.ru
صورة تعبيرية: الجيش الإسرائيلي يطلق صاروخا لاعتراض هدف مجهول قبالة مدينة حيفا الساحلية الشمالية.
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أصيب إسرائيليان أحدهما إصابته خطرة بعد أن سقطت قذائف صاروخية أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان، نحو مستوطنة كريات شمونة، شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن شخصين أصيبا جراء إطلاق صواريخ على كريات شمونة، أحدهما يبلغ من العمر 15 عاما والآخر والدته البالغة من العمر 47 عاما، مبينة أن الفتى أصيب بجروح خطيرة وأمه بجروح متوسطة.

وكان "حزب الله" أعلن في بيان استهداف مبنى ‌‏تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة. ‏

وذكر أن الاستهداف جاء ردا على ‌‏"الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة".

المصدر: RT 

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