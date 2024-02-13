بالفيديو.. إصابة إسرائيليين بصواريخ أطلقها "حزب الله" باتجاه كريات شمونة

أصيب إسرائيليان أحدهما إصابته خطرة بعد أن سقطت قذائف صاروخية أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان، نحو مستوطنة كريات شمونة، شمالي إسرائيل.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن شخصين أصيبا جراء إطلاق صواريخ على كريات شمونة، أحدهما يبلغ من العمر 15 عاما والآخر والدته البالغة من العمر 47 عاما، مبينة أن الفتى أصيب بجروح خطيرة وأمه بجروح متوسطة.

הירי לעבר קריית שמונה: צה"ל תוקף באמצעות ירי ארטילרי בלבנון | תיעוד מזירת הנפילה @rubih67pic.twitter.com/lhYw1XJk7L — כאן חדשות (@kann_news) February 13, 2024

נער בן 15 נפצע באורח קשה בעקבות שיגור טיל נ"ט לעבר קריית שמונה. אישה נוספת נפצעה באופן בינוני pic.twitter.com/MAZH2XbL6I — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) February 13, 2024

وكان "حزب الله" أعلن في بيان استهداف مبنى ‌‏تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته إصابة مباشرة. ‏

وذكر أن الاستهداف جاء ردا على ‌‏"الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة".

المصدر: RT