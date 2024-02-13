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مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جديدة على جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات جديدة على جنوب لبنان
Globallookpress
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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قال مراسل RT مساء يوم الثلاثاء إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة استهدفت جبل بلاط في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن غارة إسرائيلية ثانية استهدفت بلدة حولا جنوب لبنان.

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وذكر أيضا أن الطيران الحربي شن غارة استهدفت بلدة رامية في القطاع الغربي جنوب لبنان.

من جهتها أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي قصف أطراف بلدات علما الشعب وحلتا والضهيرة والخيام.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن القصف الذي تنفذه المقاومة عبر الحدود على إسرائيل لن يتوقف إلا عندما يتوقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن الجهود الدبلوماسية التي بذلت حتى الآن لوقف الأعمال العدائية على الحدود لا تفيد سوى إسرائيل.

ويتبادل حزب الله إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي عبر الحدود الجنوبية للبنان دعما لحماس التي شنت هجوما على إسرائيل عبر الحدود من قطاع غزة في السابع من أكتوبر قوبل بقصف بري وبحري وجوي عنيف من إسرائيل.

المصدر: RT

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