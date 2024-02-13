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مقتل فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي وسط غزة (صورة)

أخبار العالم العربي

مقتل فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي وسط غزة (صورة)
Globallookpress
قطاع غزة
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل الفنان والإعلامي الفلسطيني علاء قدوحة برفقة عدد من أفراد عائلته، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في النصيرات وسط قطاع غزة.

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وأفادت مصادر صحية بمقتل 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا لعائلة قدوحة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة"، وأن من بين القتلى الفنان الفلسطيني علاء قدوحة وجميع أفراد عائلته في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقدوحة يعد من بين أشهر الفنانين على منصة "تيك توك" وكان يظهر في مشاهد عدة على أنه "ضابط إسرائيلي" وله عدد من الأعمال الدرامية الفلسطينية.

مقتل فنان فلسطيني شهير وعدد من أفراد أسرته بقصف إسرائيلي وسط غزة (صورة)
RT
الفنان الفلسطيني علاء قدوحة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الثلاثاء، بمقتل 18 فردا من عائلة "درويش" جراء قصف القوات الإسرائيلية لمنزلهم في مخيم 2 بالنصيرات وسط قطاع غزة.

ولفتت إلى أن فرق الدفاع المدني تواصل انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنزل.

يأتي ذلك، بينما دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية ستنجم عن عملية عسكرية إسرائيلية مرتقبة في رفح المكتظة بالسكان والنازحين على حد سواء.

المصدر: RT

 

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