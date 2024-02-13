اكتشاف ملصق كتب عليه "فلسطين" على بندقية منفذة الهجوم على كنيسة في تكساس

أعلنت شرطة مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية عن اكتشاف ملصق كتب عليه "فلسطين" على سلاح المرأة التي أطلقت النار في كنيسة يوم الأحد.

وقالت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين، إنها اكتشفت الملصق على البندقية التي أطلقت المرأة النار منها، إضافة إلى كتابات معادية للسامية، دون أن توضح أين تم اكتشافها بالضبط.

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وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها فتحت النار داخل كنيسة للطائفة الإنجيلية في مدينة هيوستن، مما أسفر عن إصابة رجل وطفل بجروح.

وقتلت منفذة الهجوم بنيران الشرطة في مكان الحادث. ولم تعرف دوافعها بعد.

المصدر: نوفوستي