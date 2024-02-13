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أردوغان: السلام في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية

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أردوغان: السلام في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "الطريق المؤدي للسلام والاستقرار في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية"، مؤكدا "أننا لن ندع الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية".

وفي كلمة خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية للحكومات والمقامة في دبي، قال أردوغان إن "إسرائيل ترى نفسها فوق القانون الدولي ولم تتخل عن الاحتلال والسرقة والتدمير والمجازر منذ عقود".

وشدد على أن "الطريق المؤدي للسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية"، مؤكدا أنه "على إسرائيل التوقف عن السعي وراء أحلام توسعية إذا كانت تريد السلام، والقبول بدولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود عام 1967".

ورأى أردوغان أن "أي خطوة ستبقى منقوصة ما لم تنشأ دولة فلسطينية ذات سيادة موحدة جغرافيا على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، جازما "أننا لن ندع أبدا إخواننا الفلسطينيين وحدهم ومن دون حماية".

وأعرب عن أسفه "لما شهدته الأونروا مؤخرا من استهداف لسمعتها بشكل مبالغ فيه"، داعيا "الدول ذات الضمائر الحية إلى دعم الأونروا التي تمثل شريان حياة لستة ملايين لاجئ في الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين".

المصدر: "الأناضول"

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