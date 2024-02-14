صحفي يحرج متحدث الخارجية الأمريكية بشأن تحمل إسرائيل أي مسؤولية عن إعادة إعمار غزة (فيديو)

أحرج صحفي المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، بشأن سياسات الولايات المتحدة في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على غزة والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ووجه الصحفي خلال مؤتمر بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين سؤالا لميلر "هل ستتحمل إسرائيل أية مسؤولية تجاه إعادة إعمار غزة أم سيرمونها على دول أخرى؟"، مضيفا "صرحت بأنه على روسيا دفع تعويض عن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا، وأنا أسألك هل ستقول الشيء نفسه بأنه على إسرائيل دفع تعويض على الأقل عن بعض الدمار الذي سببته في غزة؟".

إقرأ المزيد

ورد ماثيو ميلر متلعثما: "ما أستطيع قوله في هذا الشأن هو أن بعض الدول مستعدة لتولي زمام الأمور ودفع تكاليف إعادة إعمار غزة، هذا ما سمعناه من بعض ممثلينا الدبلوماسيين في المنطقة".

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي "لا أقصد إسرائيل بل دولا أخرى مستعدة لإعادة إعمار غزة وضخ أموال في هذا الأمر".

وأردف قائلا "لكن هم ينتظرون شيئا من إسرائيل في المقابل، وهو الأمر الذي تحدثنا عنه وهو الوصول إلى مبدأ حل الدولتين".

وقاطعه الصحفي بالسؤال مجددا: وماذا عن إسرائيل؟ فرد المتحدث بالقول "المفاوضات لم تصل إلى هذا الحد".

جدير بالذكر أن إسرائيل خلفت دمارا مروعا ومشاهد لا توصف في حربها على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023.

المصدر: RT + وسائل إعلام