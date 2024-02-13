وكالة: الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ويشرع بتدمير البنية التحتية وسط اندلاع مواجهات (فيديو)
اقتحمت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية وسط اندلاع مواجهات.
وذكرت مصادر أمنية لوكالة "وفا" أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة من شارع حيفا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة ومخيمها.
وأفادت بأن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قرب مدخل المدينة عند دوار "الأحمدين".
وقالت إن عملية الاقتحام سبقها قيام جرافات إسرائيلية بعملية حفر وتجريف للأراضي الزراعية في سهل جنين من الجهة الغربية.
♦️صورة|جرافات الاحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها #غزة#فلسطين#غزة_تحت_القصف#طوفان_الأقصى#Gaza#GazaUnderAttack#Palestine#Photography#News#Israelpic.twitter.com/cNaGcq8ZaP— شبكة قدس فيد (@quds_feed) February 12, 2024
#عاجل | جرافات الاحتلال تبدأ عملية تجريف البنية التحتية داخل ساحة #مخيم_جنين بـ #الضفة_الغربية#فلسطين#جنينpic.twitter.com/hIXOEvdrNY— Mohamed Selim 🇪🇬 🇵🇸 (@MohamedSelimpts) February 12, 2024
جرافات الاحتلال تشرع بأعمال تجريف وتخريب وسط إطلاق نار خلال الاقتحام المُستمر لمدينة #جنين ومخيمها بـ #الضفة_الغربية#فلسطينpic.twitter.com/1bbksKJh8U— Mohamed Selim 🇪🇬 🇵🇸 (@MohamedSelimpts) February 12, 2024
وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن القوات الإسرائيلية زجت بتعزيزات عسكرية على كافة أطراف المدينة.
وفي تطور لاحق، دفعت تلك القوات بتعزيزات عسكرية على أطراف مخيم جنين مدعومة بجرافات وسط اندلاع مواجهات عنيفة، بينما شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في جنين ومخيمها، ونشرت وحدات خاصة في منطقة الساحة، وحيي الدمج، والحواشين.
جرافات الاحتلال تبدأ عملية تجريف البنية التحتية داخل ساحة مخيم #جنينpic.twitter.com/N8Jjc90vwc— قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) February 12, 2024
عاجل| جرافة الاحتلال تشرع بتدمير البنية التحتية المدمرة سابقا بمخيم جنين. pic.twitter.com/2IQZknIy6S— Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) February 12, 2024
قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين من شارع حيفا.. pic.twitter.com/XQX1kRCyzn— Super Hero Palestine (@Hero12317Hero) February 12, 2024
#عاجل_الان— نصير البابلي الغزي 🇮🇷🇮🇶🇸🇾🇱🇧🇵🇸🇾🇪 (@FyMmlkh46859) February 12, 2024
قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي معززة بجرافات عسكرية تقتحم مدينة جنين بالضفة الغربية#المنطقة_الخضراء#ولي_الدم#حماس#اليمن#كتائب_القسام#أبوعبيدة#غزة_تنتصر#طوفان_الأقصى#سرايا_القدس#البحر_الأحمر#حزب_الله#المقاومه_الاسلامية_في_العراقpic.twitter.com/6wxfBUS2j0
تعزيزات عسكربة باتجاه المدينة ..— Jenin Camp - مخيم جنين (@JeninCamp1950) February 12, 2024
اجيتو عالموت لحالكم.. جنين تنتظركم🥷🏽☝🏽 pic.twitter.com/kkmAsMyc79
وأوضحت "وفا" أن القوات الإسرائيلية نصبت مساء الاثنين حواجز عسكرية على شارع جنين- نابلس في منطقة "واد دعوق"، وبالقرب من دوار بلدة عرابة، وعند مفترق كفيرت - يعبد، وبين بلدة برقين وقرية كفر قود، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقات راكبيها ما تسبب بأزمة مرورية.
كما اقتحم الجيش الإسرائيلي فجر الثلاثاء قرية كيسان جنوب بيت لحم ونفذت عمليات دهم وتفتيش طالت العديد من المنازل وسط اعتداء على المواطنين.
وصرح عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال أن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت القرية وتمركزت في الجهة الغربية وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين وأجبرت ساكنيها على الخروج في العراء، واعتدت عليهم، واعتقلت المواطن صدام يوسف عبيات (35 عاما) بعد الاعتداء عليه وعلى أفراد أسرته.
المصدر: وفا