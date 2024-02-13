خاص RT: "اليونيفيل" تعلق على تقارير بشأن "توسيع إسرائيل دائرة استهدافاتها" بلبنان

علق المتحدث الرسمي باسم قوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل"، الثلاثاء، في حديث خاص لـRT، على التقارير المتداولة بشأن "توسيع إسرائيل دائرة استهدافاتها" في لبنان.

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وقال المتحدث أندريا تينيننتي لمراسلة RT في بيروت، إن قوات اليونيفيل تلتقي في كثير من الأحيان مع شركائها الاستراتيجيين (القوات المسلحة اللبنانية) لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة على طول الخط الأزرق وتكون هذه المحادثات سرية.

وإثر تداول تقارير إعلامية حول تنبيه قوات الطوارئ الدولية العاملة جنوب لبنان "اليونيفيل" للجيش اللبناني، بأن تل أبيب باتت تعتبر مدينة النبطية ضمن الدائرة الحمراء للاستهدافات، قال تينيننتي: "لقد اطلعت على التقارير وبصراحة لست على علم بأي محادثة محددة بين القوات المسلحة اللبنانية واليونيفيل فيما يتعلق بما تم الإبلاغ عنه".

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل بأن البعثة الأممية تبذل قصارى جهدها لتهدئة التوترات ومنع سوء التفاهم الخطير بين الطرفين (القوات المسلحة اللبنانية وجيش الدفاع الإسرائيلي)، فضلا عن مواصلة أنشطتنا اليومية على طول الخط الأزرق لتهدئة التوترات.

ومنذ اندلاع الحرب فيي قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعماً لغزة و"إسناداً لمقاومتها".

المصدر: RT