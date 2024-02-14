"سي إن إن": مفاوضات القاهرة بشأن غزة لم تحقق أي اختراق نحو الصفقة النهائية

قال مسؤول أمريكي في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الثلاثاء، إن المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و"حماس" لم تسفر عن أي اختراق.

ووصف المسؤول المفاوضات بأنها "مثمرة وجدية"، مضيفا أنها لم تصل بعد إلى اختراق يؤدي إلى الصفقة النهائية.

وأكد المسؤول الأمريكي أن المفاوضات ستستمر.

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وأشار مسؤول آخر إلى أن الخلافات بين الطرفين تتمحور حول عدد الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الصفقة.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الوفد الإسرائيلي في طريق العودة من القاهرة إلى إسرائيل، بينما قال مصدران في "حماس" إن وفد الحركة لا يخطط للتوجه إلى مصر هذا الأسبوع.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن "حماس" عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.

المصدر: "سي إن إن"