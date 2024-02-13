مراسل RT: مصدر مصري رفيع المستوى ينفي وجود خلافات في اجتماع القاهرة لمناقشة اتفاق ينهي الحرب في غزة

قال مراسل RT في مصر مساء يوم الثلاثاء إن مصدرا مصريا رفيع المستوى نفى وجود خلافات بالاجتماع الرباعي في القاهرة لمناقشة اتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأكد المصدر المصري إيجابية المباحثات واستمرارها.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، بدأ في القاهرة اجتماع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، وبحسب التقارير فقد تم إحراز "تقدم كبير" في المفاوضات.

وأشارت القناة "13" إلى وفدا من حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى العاصمة المصرية.

ولم تكن إسرائيل تنوي إرسال وفد باسمها إلى محادثات القاهرة قبل أن تخفف حماس من مطالبها، لكن القرار تغير في نهاية المطاف بسبب ضغوط أمريكية وطلب مباشر في هذا الشأن من الرئيس جو بايدن.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ130 على وقع قصف عنيف واشتباكات في مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان والنازحين، وسط تحذيرات ومخاوف دولية وأممية من كارثة إنسانية.

المصدر: RT + وسائل إعلام